Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que Bolsonaro tem inveja de Lula

Eitaaaa! Após ser noticiado que, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil foi convidado a participar da reunião da Cúpula do G7, que para quem não sabe é um grupo que reúne as sete maiores economias do mundo, sendo elas, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), o que fez com que o presidente Lula anunciasse que estará na Itália e na Suíça, nos próximos dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou as suas redes sociais para debochar o rival.

Em seu Twitter, Bolsonaro publicou um print de uma notícia do portal O Antagonista, legendado da seguinte forma: “O amor segue inabalável”, onde mostra uma foto de Lula e Janja se beijando e se lê: “Lula vai passar a semana dos namorados na Suíça e na Itália”.

– O amor segue inabalável: pic.twitter.com/Rd8FDfruWw — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2024

Diante disso, através das suas redes sociais a presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, comentou o ocorrido e afirmou que o ex-presidente está com inveja de Lula.

“A inveja do inelegível é do tamanho de sua mediocridade. @LulaOficial vai à Itália participar, pelo segunda (sic) ano consecutivo, da reunião do G7, o grupo dos países e governantes mais importantes do mundo, para a qual Bolsonaro nunca foi convidado”, iniciou a presidente do PT.

Continuando, a Deputada reforça que todo o trabalho que foi feito pelo atual Presidente e pelo Governo Federal em assistência às vítimas das tragédias do Rio Grande do Sul, afirmando que Bolsonaro está com “dor de cotovelo”.

“Sabe por que o mundo respeita Lula e despreza Bolsonaro? Entre outras coisas porque trabalha pelo país, tem compromisso com a população, como está mostrando agora na tragédia do Rio Grande do Sul. E não mente. Tudo diferente do inelegível, que registrou sua dor de cotovelo nas redes sociais com uma empulhação sobre a viagem de Lula na semana dos namorados. A inveja é mesmo um sentimento nocivo”, finalizou Gleisi Hoffmann