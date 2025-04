Presa duas vezes, ligada ao PCC e ex-bailarina do Faustão: conheça Natacha Horana

Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão, chamou a atenção do público nos últimos meses. Contudo, o holofote não está voltado para ela graças à sua beleza e talento, mas sim por fazer parte de um complexo drama policial.

A musa é acusada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte por lavagem de dinheiro e associação criminosa. As investigações denunciam que Horana teria movimentado por volta de R$ 15 milhões entre janeiro e fevereiro de 2024 – valor que não é compatível com a renda declarada pela dançarina.

A influenciadora virou ré por, supostamente, lavar dinheiro pro PCC. Pois é! Segundo o Ministério Público, ela estaria ligada a um esquema milionário por meio de empresas de fachada, imóveis e bens de luxo.

Dizem, inclusive, que ela tem uma conexão com Valdeci Alves dos Santos, o “Colorido”, um dos chefões da facção. Durante uma operação, encontraram na casa dela quase R$ 120 mil em dinheiro vivo e uma Mercedes de luxo. A defesa garante que ela não tem nada a ver com isso.

Foto: Instagram – @natachahorana

Quem é Natacha Horana?

Natural de Jundiaí, cidade do interior de São Paulo, estudou Dança e Artes Cênicas. Atualmente, a atriz acumula 1 milhão de seguidores no Instagram, rede social na qual compartilha momentos de sua vida e versículos bíblicos. “Se for preciso te quebrar para te refazer, assim eu farei”, diz o compartilhamento mais recente de Natacha.

Popular por ter composto o balé do Faustão entre 2015 e 2022, já prestou homenagem ao apresentador em 2021. “Com toda certeza, o maior comunicador da TV brasileira. Que honra poder aprender dia a dia com você. Não só eu, mas o Brasil te ama e apoia nas tuas escolhas. Toda gratidão do mundo”, disse. Durante esse período, Natacha também foi professora de diversas celebridades no quadro “Dança dos Famosos”, querido pelos brasileiros há décadas.

Foto: Instagram – @natachahorana

Para além do trabalho ativo nas redes e apesar das polêmicas, ela continua marcando presença onde pode — inclusive na Sapucaí e no Anhembi. Neste ano, ela desfilou como musa do carnaval tanto no Rio quanto em São Paulo, pelas escolas Unidos de Vila Isabel e Gaviões da Fiel.

Em sua vida pessoal, Natacha se identifica como bissexual e já enfrentou outras polêmicas, como uma prisão por desacato em 2020, durante uma festa em Balneário Camboriú, onde alegou uso excessivo de força por parte da polícia.