Preparação de Marcelo D2 para o The Town: “Fumei maconha o dia todo”

O rapper ainda citou sobre sua amizade com Crioulo e um possível filme do Planet Hemp. The Town é primeiro show do Planet Hemp após o hiato

Minhas lindezas, neste sábado (2), Marcelo D2 foi uma das atrações do primeiro dia do The Town, festival que está acontecendo em plena cidade de São Paulo. O rapper, com a atual formação do Planet Hemp, cantará com Crioulo, com quem colaborou recentemente, no Palco Factory.



Segundo o artista, a ansiedade é muito grande. Afinal, é o primeiro show do Planet Hemp depois de um período de hiato. “Fumei maconha o dia inteiro”, disse D2, que tirou risadas dos integrantes do grupo e de Crioulo ao ser perguntando sobre sua preparação para o grande show. Já Crioulo afirmou que não tem dormido de tanta expectativa para apresentação. “Faz quatro dias que não durmo direito”.



Questionados pelo portal sobre um possível filme sobre a história do Planet Hemp, como foi feito com Racionais MC’s recentemente, D2 brincou. “Acho que a gente é muito preguiçoso pra fazer algo assim”, disse. “A gente já pensou nisso, mas vamos ter que sair do País quando estrear”, disse BNegao complementando a brincadeira.



Durante o papo, os integrantes do Planet e Crioulo ainda falaram sobre como a parceria musical os tornou grande amigos. “A música é uma patota, você acaba conhecendo as pessoas por muito tempo, a pessoa que conheço há menos tempo aqui é o DJ e já faz o que? 12 anos! A gente acaba virando parceiro”, avaliou BNegão.