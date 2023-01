Prêmio do BBB 23 aumenta em R$ 60 mil após resultado da primeira “eliminação”

Tadeu Schmidt explicou a dinâmica do prêmio aos participantes que vai aumentando até o final do reality da Globo

A gente sabia que o prêmio do BB 23 iria aumentar depois da edição passada com muito bafafá sobre o tema, dizendo que os participantes não se entregavam de verdade por medo. Ontem (24), Tadeu explicou como vai funcionar a nova dinâmica do prêmio que vai aumentar ao decorrer do jogo.

O valor inicial é de R$ 1.550.000 e vai aumentar de acordo com que jogo vá acontecendo. Nesta terça o prêmio aumentou em 60 mil reais por causa do resultado da votação para o quarto secreto com Fred Nicácio e Marília.

Antes de finalizar a sua participação ao vivo, Tadeu causou pedindo palpites de quem seria o eliminado da noite e cada palpite certo o prêmio aumentaria em R$20 mil. Sendo assim o prêmio do vencedor do BBB 23 já foi para R$ 1.610.000,00. Que venha mais grana!