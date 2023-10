Prefeito de Itatiaia é preso acusado de chamar funcionária de “negrinha”

O delegado ainda explica que Irineu Nogueira disse que estava passando por um momento difícil quando proferiu as palavras racistas para a funcionária da padaria

Estava andando aqui no Leblon e minhas amigas da Serra de Itatiaia me contaram sobre essa notícia que me arrebatou. Racista não passarão impunes por aqui. Irineu Nogueira proferiu um vocativo racista para uma funcionária de uma padaria na Serra do Rio de Janeiro e não saiu ileso. A Polícia Civil ainda disse que eles estavam nervosos por estar passando por um momento conturbado.

De acordo com matéria do G1, a mulher explicou que ele chegou abrindo a vitrine de salgado e ela explicou que não poderia fazer aquilo por causa de ordens da Vigilância Sanitária. Ele teria ficado nervoso com a ordem da funcionária e teria iniciado os xingamentos.

Um dos outros atendentes tentou conter a situação e o prefeito ainda contou que não tinha problemas com o funcionário, apenas com ela.