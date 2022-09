Luana Piovani exibe presente que pretende dar para filha de Scooby e Dicker

Ex-mulher do surfista mostrou o presente fofo que pretende dar para Aurora, primeira filha de Scooby com Cintia

Depois de muito sofrer com uma relação problemática com o ex-marido, Luana Piovani colhe os bons frutos de uma relação de amizade e parceria. A atriz chegou a mostrar o presente fofo que dará para Aurora, primeira filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker. Nos stories ela mostrou o quadro que ganhou do surfista quando deu à luz aos gêmeos, Bem e Liz.

“Alguém no Brasil me deu esse quadro. Gostaria de saber quem foi… Precisamos fazer um para a Aurora”, disse a loira na postagem.

Para quem não sabe, o ex-casal viveu um romance longo, de 2013 a 2019. Hoje, os dois vivem uma relação de carinho, mas já teve muito kikiki no meio disso tudo. Amo!