“Precisa ter mais Cristiano Ronaldo e menos Neymar e Daniel Alves “, dispara Piovani sobre Futebol

Sabemos que a Luana Piovani não tem papas na língua e fala tudo o que pensa sem dó e piedade, né amores? Pois bem, durante uma entrevista ao Nolberto Neto, do canal “De Carona com Neto Brasil”, a atriz falou sobre o jogador Daniel Alves e sobre como os jogadores de futebol são idolatrados pelos jovens de todo mundo, mas que isso não significa que sejam bons exemplos de conduta para vocês se inspirar e seguir fora dos campos.

Sem filtro nenhum, Luana só jogou e saiu correndo: “Precisa ter mais Cristiano Ronaldo e menos Neymar e Daniel Alves”. Ela disse que não desmerece o talento do Neymar, mas as atitudes dele como homem e ser humanos ficam a desejar. Afinal, do que adianta ter um projeto social lindo se não condiz com suas atitudes como ser humano? O dinheiro que tá fazendo o bem para aquelas crianças, mas ele não é bom exemplo a ser seguido.”

Sobre Daniel Alves, ela deu uma declaração bem breve sobre a liberdade provisória do ex-jogador e como tem um homem como ele solto pelas ruas causa numa mulher já sofreu com uma violência sexual e carrega esse trauma até hoje.