“Poxa, não consigo responder isso”, Dado Dolabella afirma sobre possível término com Wanessa

O ator falou sobre a cantora em uma entrevista enquanto transitava pelo aeroporto de Congonhas.

Gentee, há pouco o ator Dado Dolabella deu uma pequena entrevista ao portal do meu querido amigo Leo Dias, enquanto transitava pelo aeroporto de Congonhas. Na entrevista, Dado falou abertamente sobre a atual situação de Wanessa Camargo, após ter sido expulsa do BBB.

“A gente já se falou, ela está bem, está com os filhos, está com a família, com o amor todo que ela precisa. O tempo resolve tudo, eu costumo dizer isso, que o tempo é o senhor dos destinos e nada como ele para acertar as coisas”, inicou Dado.

Porém, ao ser questionado sobre como estar sendo não ver a cantora 24h por dia, ele respondeu: “Está apertado, né? A gente costuma ver ela todo dia e agora sem… mas tudo fluindo”, afirmando que não sabe dizer qual é o seu status de relacionamento com Wanessa: “Poxa, não consigo responder isso”.