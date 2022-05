Meu Deus! Rogério e Baronesa desistem de Power Couple Brasil

A decisão foi tomada na madrugada desta sexta (27)

Eita, minha gente, de treta em treta e de estresse em estresse as pessoas desistem de tanta coisa, né? Aloca. Nessa madrugada (27) foi a vez de Rogério da Silva Alves e Cláudia Baronesa desistirem do Power Couple Brasil. O site ‘Em Off’ entrou em contato com familiares e amigos próximos que confirmaram que após a desistência o casal já se encaminhava para casa.

A notícia caiu como uma bomba para todos os fãs que esperavam ver o casal na final do reality, afinal, Rogério entrou com sangue nos olhos e sempre entregou muito de si nas provas, mostrando que estava disposto a lutar pelo prêmio.

Depois da treta que o casal teve com Cartolouco a Record tentou acalmar os ânimos do casal, colocando-os para conversar com a psicóloga do programa, mas de nada adiantou. Albert ainda tentou conter o empresário de sua decisão, mas foi jogado para longe seguido do pedido para ser retirado da competição de casais.

Tá achando que é mole, gata? Viver em conjunto é fogo e deixa os nervos à flor da pele. Queria ver eles mais um tempo dentro da casa, afinal eles serviam muito entretenimento.