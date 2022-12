Porta dos Fundos surpreende público ao inovar em seu especial de Natal 2022: “Ninguém esperava”

Ao contrário do esperado, o filme deste ano não tratará sobre nenhum tema polêmico ou religioso, mas sim, será um filme de terror.

Assim como eu, acredito que todos vocês já estavam esperando para descobrir de qual forma o grupo de comediantes do Porta dos Fundos iria utilizar para ironizar uma história religiosa e explorar algum assunto polêmico em seu especial de natal neste ano.

Porém, um dos criadores do projeto, em entrevista ao colunista Filipe Pavão, o icônico apresentador Fábio Porchat, revelou que o tão aguardado especial de natal trará uma pegada totalmente diferente da que está sendo esperada pelo público.

“É terror. É um especial de Natal que não é religioso. Ninguém esperava. Essa é a ideia que vem a minha cabeça. Eu gosto de tentar fazer alguma coisa que nos tire do lugar comum. Ano passado, a gente fez desenho. Antes, um documentário bem político. E outra: a gente nunca fez um especial de fim de ano sobre o Papai Noel. A gente não fez o mais óbvio”, revelou Porchat.

Ele conta que essa mudança não está relacionada com as diversas críticas que os últimos especiais do grupo, onde alguns assuntos religiosos foram ironizados, trouxeram e afirma que se esse fosse o motivo, eles já teriam parado muito antes.

“Se a gente tivesse medo de ataques, a gente teria parado em 2020 quando jogaram bomba na gente. Se depois de bomba a gente continuou, não seria agora que ia parar”, que é um dos roteiristas do filme, ao lado de Jonathan Marques.

Diante disso, Fábio revela como surgiu a idéia do novo filme, que conta a história de seis amigos que odeiam o natal e que resolvem passar o feriado em uma cabana totalmente isolada no meio da floresta.

“Parti da ideia: se eu matasse o Papai Noel e ele resolvesse se vingar? Eu já destruí o Natal dos adultos, agora vou destruir das crianças também. É o espírito do Natal se vingando com toda a potência desses seis amigos que odeiam a data”, revelou.

Ao contrário do que muitos pensam, Porchat afirma que ama o natal e que nada do que terá no filme está sendo baseado em sua vida, mas tendo como inspiração histórias que ele já escutou ao longo da sua vida.

“Acho o Natal divertidíssimo. Gosto de tudo, uva passas no arroz, rabanada e até a piada do pavê. Gosto de receber e dar presente, encontrar a família, sempre foi assim na minha casa… Mas tem tempo que não passo o Natal em casa porque é a única época do ano que tenho para viajar. Quando me liberam no dia 20 ou 21, eu vou me embora para onde for. Meus últimos Natais foram no Egito, no Vietnã, na Costa Rica, em Botsuana, no Quênia”, expõe um pouco sobre sua vida pessoal.

Por fim, o roteirista afirma que esse filme não trará nenhum tema polêmico e revela alguns spoilers do especial, que está sendo lançado hoje (21), na plataforma de streaming Paramount Plus.

“Esse ano não tem tema polêmico, não. É para a galeria assistir, rir no início e, depois, só terror. Vai causar susto. A gente está fazendo de verdade. Não é ‘terrir’ (junção de terror com humor), a gente está fazendo um terror que dá medo, que dá susto. Claro que vai ter risada quando você ver a rena partindo para cima deles, os elfos canibais correndo. Acaba que é engraçado, mas é para a gente tomar susto”, revelou o apresentador.