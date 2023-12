Porta dos Fundos cancela Especial de Natal por causa de guerra com Israel

O Especial de Natal do Porta já é conhecido como um dos mais polêmicos produtos do canal e teve que ser cancelado por causa do timing com a guerra em Israel

Eita! O Porta dos Fundos informou que esse ano o Especial de Natal não será exibido por causa do timing com a guerra em Israel. A produtora informou que com a exibição do vídeo o especial poderia “se transformar em outra coisa” além de humor. “Decidimos não lançar o Especial de Natal este ano. Quando ele foi escrito e filmado, o mundo não enfrentava o que enfrenta hoje. Humor é timing e o timing para esse lançamento não é o adequado. A atual conjuntura pode fazer com que o olhar cômico do Especial de Natal se transforme em outra coisa. Qualquer novidade será comunicada oportunamente”, diz nota da produtora de vídeos. A gravação ocorreu em agosto no Rio de Janeiro, antes dos conflitos no oriente médio começarem em outubro.