Porque o Anderson do Molejo escondia seu parentesco com Elza Soares?

Genteee, confesso para vocês que fiquei de queixo caído ao saber que o Anderson Molejão era sobrinho da grandiosa Elza Soares. Mas fiquei me perguntando, porque será que o cantor sempre omitia esse fato da sua vida pessoal? O cantor era filho do produtor musical, compositor e percussionista Ubirajara de Souza, conhecido como Bira Haway. De acordo com a assessoria do cantor do Molejo, Bira é irmão de Elza Soares.

Durante uma entrevista ao Balanço Geral (TV Record), em 2020, Anderson revelou que foi ela quem o incentivou e conversou com seu pai sobre colocá-lo no universo musical.

“Ela falava para o meu pai: ‘Deixa ele, Bira. Ele gosta da música, deixa ele'”, disse, contando, ainda, que também recebia conselhos dela. “Você precisa ser responsável, ensaiar bastante, treinar bastante, ouvir bastante”, dizia Elza ao sobrinho.

“Só fui dizer que era sobrinho dela, quando eu estava conhecido com o Molejo. Eu sempre gostei mesmo de estar ali na minha luta, devagarzinho, com bastante simplicidade, humildade. Eu nunca gostei de falar que era sobrinho dela”, afirmou na ocasião.

O cantor deixou claro que sempre sentiu orgulho de fazer parte da família de Elza, mas que queria alcançar o sucesso com seu próprio talento e não por sobrinho da artista.