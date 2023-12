Porque a farofa da Gkay 2023 flopou?

Socorrooooo! O que foi que aconteceu para a farofa da Gkay flopar nesse nível, meus amores? A farofa sempre foi o assunto da Internet nessa época do ano, dessa vez o povo nem lembrava do Eventim Como sempre, Gkay caprichou no quesito luxo e nas atrações musicais assim como no ano passado.

Segundo o Estado de Minas, o custo da Farofa desse ano foi tanto que a gata teve que desembolsar nada mais nada menos que 23 milhões de reais. Eu quase cai dura só de ler isso. Imagina gastar tudo isso para investir um evento que foi mega flopado nas redes sociais?!

De acordo com uma mestranda em comunicação da UFMG Beatriz Costa que estuda os fenômenos de celebridades online na sua pesquisa, apontou as possíveis causas do flop do aniversário da influenciadora.

Em primeiro lugar, com a flexibilização do isolamento social, o comportamento do público da internet mudou. “Quando a Farofa aconteceu em 2020 e 2021 ainda estávamos enfrentando a pandemia e aquilo tudo era uma novidade: ver os artistas que acompanhamos sendo ‘gente como a gente’ .

E em segundo lugar, com a volta dos eventos e da “vida normal”, foco das pessoas não é mais no que as celebridades da internet estão fazendo, mas aquilo que cada pessoa está vivendo. Beatriz Costa ainda aponta que já estamos acostumado a ter certa proximidade com a intimidade dos famosos.

O terceiro motivo é o fato de que, nas primeiras edições, havia muito mistério sobre o que acontecia na ‘Farofa’. O público se questionava sobre quem beijou quem, se houve brigas e confusões, por exemplo.

E o último motivo seria a mudança da lista de convidados. Alguns participantes da Farofa não são mais amplamente conhecidos ou com imagens bem estabelecidas no mercado como a Bianca (Boca Rosa) e a Viih Tube que surpreenderam nas últimas edições e já eram figuras an