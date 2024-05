Por que Gabigol estava usando a camisa do Corinthians? O jogador explica tudo!

Minhas manas não pararam de me ligar querendo explicações sobre o motivo de Gabigol ter usado a camiseta do Corinthians. Foi só depois que o jogador conversou com o Blog Mercado da Bola, do UOL, que eu soube mais detalhes sobre a escolha dele.

Vale ressaltar que o jogador joga para o Flamengo. “Eu estava na minha intimidade, em casa, em um momento totalmente relaxado, desarmado. Estava em casa, tranquilo, com amigos, com pessoas que eu considero. Então, em vários momentos já usei outras camisas também. Essa camisa tem uma questão racial também nela. Então, eu ganho camisas do Santos. Esses dias lançaram uma camisa do Santos com Charlie Brown, em homenagem a ele, eu ganhei. Jogadores que jogam fora me mandam camisas. Camisas de seleção, de basquete. Foi um momento que eu estava usando uma camisa sem pretensão nenhuma de causar qualquer polêmica. Essa foto acabou sendo vazada. Errei, aprendi e não vai acontecer mais”, disse Gabigol.

Ele ainda falou sobre a divulgação da foto e a reação negativa da torcida. “Pessoas maldosas que agem assim, acho que não vale a pena tocar nesse assunto. O que eu fiz foi orar muito para ele, para que essa maldade saia do coração dele. Porque a gente estava em uma resenha de amigos, a pessoa ficou aqui em casa cerca de 20, 30 minutos. Não era algo grande. Não era algo que eu precisaria tomar tanto cuidado assim. Óbvio que eu fiquei muito triste, óbvio que eu externei isso para a pessoa, mas eu prefiro perdoá-la”, disse Gabigol.