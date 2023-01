“Por que eu tenho que pedir desculpas? Eu não fiz nada”, questiona Gabriel no BBB 23

Depois de uma reunião com os seus aliados sobre os votos no primeiro paredão, Bruna teve uma conversa com o brother que acabou em desacerto

Ai gente, eu tô vendo que essa história de Bruna Griphao e Gabriel vai terminar em confusão e não vai demorar muito. Depois do grupo conversar sobre os votos para a formação do primeiro paredão a musa foi conversar com Gabriel sobre suas atitudes que a estavam incomodando. O modelo saiu na defensiva e se colocou como vítima da situação, dizendo que não tinha motivo para pedir desculpas para a loira. “Todas as vezes que você quis falar, vocês levantaram a mão, assim como eu. Só que na hora que eu fui falar, não deixaram. Você foi uma das pessoas que não deixaram eu falar”, disse ele. E ela afirmou: “Eu só pedi calma”. E não parou por aí: “A Paula falou uma grosseria para mim, que eu fiquei chateado porque não consegui falar. Infelizmente, minha memória não é tão boa e às vezes eu esqueço tudo que ia falar, e na hora que alguém fala uma coisa importante e eu lembro de uma parada que acho pertinente falar, não deixaram. E eu tenho que falar”, afirmou. “Eu tenho direito de reagir do jeito que eu quiser”. E ela respondeu: “Quando você reage dessa forma, soa agressivo, como se você fosse um babaca comigo”. Logo depois, ele declarou: “É escroto você não me deixar falar também, não me defender…”. Gabriel ainda finalizou o assunto com a sister: “Por que eu tenho que pedir desculpas? Eu não fiz nada”. Ela disse: “Eu me senti mal”. Por sua vez, ele contou: “E eu?”. E ela finalizou: “Eu te pedi desculpa”.