Por que Cláudia Raia foi tão mal-educada com jornalista? A gravidez subiu a cabeça?

Em entrevista o jornalista questiona o nome do terceiro filho da atriz e leva um esporro pra lá de quente

Que isso Sra. Cláudia, a senhora está brava? Sei que os hormônios na gravidez ficam à flor da pele, mas não pude deixar de notar tamanha falta de educação com o jornalista que apenas questionou sobre o nome do seu filho caçula que ainda está na barriga. Claro, que não deixo de ressaltar a importância de uma pesquisa bem feita antes de entrevistar um convidado.

Mesmo assim, cadê as sandálias da humildade. A atriz atacou o jornalista com os dois pés no peito e eu não deixei de ficar aflita pela situação.

“Já tem nome o bebê?”, questiona na festa de 60 anos da Vivara que ocorreu na Pinacoteca em São Paulo.

“Já, você não acompanhou? Você está atrasadíssimo, você está péssimo. Contei na Ana Maria Braga, menino, Luca, só você não sabe. Jornalista, né, amor? Tem que saber. Tá tudo bem, é só que o mundo sabe. O Luca é o novo Enzo, você não ouvir falar disso?”, disparou a atriz.

Faltou aquele carisma que estávamos acostumados a ver presente em Cláudia. A gravidez subiu a cabeça e mais que isso, a pressão em gerar um novo Enzo.