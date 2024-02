Por que Carlinhos Maia expulsou Ana Richelly da Casa da Barra?

Carlinhos Maia tomou uma decisão radical que tomou conta da boca das fofoqueiras do Leme ao Pontal. O influenciador expulsou Ana Richelly da Casa da Barra após ela descumprir uma regra do reality.

“Como eu pedi para você ontem, publicamente, para você não ir para o after e você foi, você não vai participar dessa prova, combinado? Pode sentar ali para assistir às provas dos seus colegas e também vai para casa, descansar, colocar a cabecinha no lugar e na próxima temporada você volta”, disse ele.

E completou: “Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu te defendo, o quanto eu te protejo e o quanto eu sei que sua cabecinha tá precisando de uma pausa, você é muito nova, tem grandes responsabilidades, mudou de casa recentemente… Então ontem eu falei para você, que você é a única pessoa que de fato pode me prejudicar aqui, e você foi para o after, eu fico com muito medo de acontecer alguma coisa e sobrar para mim e para você também. Então você vai para casa hoje e volta na próxima temporada”.