Popó Freitas aceita desafio de Pablo Marçal

Amoooores, ao que tudo indica teremos mais uma luta icônica, onde, eu particularmente já imagino quem irá ganhar. Na noite de ontem (03), durante o famoso Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar, que aconteceu em São Paulo, o grande lutador Popó Freitas aceitou o desafio que havia sido proposto pelo empresário Pablo Marçal, de enfrenta-lo no ringue.

Após fazer a classica “encarada” entre lutadores, no palco do evento, o boxeador fez um post nas redes sociais aceitando lutar com o empresário

“Pablo Marçal, aceito o desafio! Pode escolher o dia, hora e o que você quiser! Se prepara!”, legendou Popó.