Política e pensamentos opostos distanciaram Sabrina Sato e Duda Nagle

De acordo com Lucas Pasin a musa do Carnaval já vinha apresentando problemas com a sogra, Leda Nagle

Mesmo que os internautas ataquem Duda Nagle com ele dizendo que o casamento dele com Sabrina Sato acabou por pensamentos distintos, não podemos negar que ele foi sincero com o seu público. De acordo com Lucas Pasin, os dois já vinham enfrentando dificuldades no casamento e com a pandemia a situação piorou.

Acontece que a família de Sabrina não concorda em diferentes pontos do que a família de Duda acredita, principalmente sobre política. Os pensamentos ficaram mais evidentes e a musa do Carnaval chegou a não bicar a sogra diversas vezes, distanciando o casal.

A apresentadora ainda passou por cima de muita coisa, pois evidenciava o lado paizão de Duda com Zoe, a filha do casal, mas foi durante uma viagem que os dois se despediram da vida juntos e decidiram que a separação seria o melhor caminho. “A sensação que eles tinham é que sempre viria uma nova crise, as mesmas desavenças por coisas da rotina e conflitos por conta de personalidades bastante diferentes”, relata uma fonte ao jornalista