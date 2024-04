Policial que tem licença negada e ainda assim vai reality, Mulher trans que não fala que é trans: veja como A Grande Conquista tem gerado mais repercussão fora do que dentro do reality?

Genteeeee, estou aqui tonta de tantos babados que surgiram na mídia após a estreia de A Grande Conquista. O primeiro babado é do Fellipe Villas, parece que ele pode ser exonerado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) por ter tido sua licença do trabalho negada pelo comando-geral da PM para participar do reality.

Parece que o agente chegou a solicitar formalmente a dispensa temporária (que não deveria ser remunerada), mas a própria PMES indeferiu seu pedido. Ele só conseguiu participar deste início do programa – que vai ao ar todos os dias às 22h30 na TV Vitória/Record -, porque ele de férias desde o dia 15 deste mês, de férias. Neste período, o militar continuará recebendo o salário normalmente já que, a rigor, está usufruindo do mês de descanso.

Outro babado que gerou bastante murmurinho aqui fora foi o fato da influenciadora acreana Anahí Rodrighero ter revelado no programa que é uma mulher trans e se tornou a primeira participante transgênero do reality.

Segundo reportagem do portal LeoDias, a TV Record sabia que Anahí era mulher trans quando a selecionou para o programa. Mas a pedido da influencer, não colocaram isso na descrição para a divulgação de seu perfil.

“Eu sou uma mulher trans e fico muito feliz de estar aqui, porque a minha história tem toda uma representatividade por trás, sabe? Eu fico muito feliz, porque sei que, no meio de cem pessoas, sou a única do Acre e eu sou a única mdo Acre e eu sou a única mulher trans. A primeira mulher trans do programa”, declarou ela, orgulhosa.

A influenciadora justificou porque não quis anunciar de cara para todos que é trans. “[Com] o que eu vim na minha cabeça: falar [sobre isso] em um momento que eu me sentisse confortável. Porque eu não falaria de uma forma banal, só pra dizer: ‘Oi, eu sou trans’. Porque eu sou muitas outras coisas além disso”, justificou a participante.