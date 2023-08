Polícia vai à casa de Nelson Rubens e Datena acusa Bacci de sensacionalismo

O jornalista não deixou de dar o seu recado de forma curta e grossa dando a entender que estava cutucando o jornalista Luiz Bacci

Para o bom entendedor, um pingo é letra, não é mesmo? Datena não deixou barato e acusou Bacci de usar do sensacionalismo para dar a notícia de que a polícia estava indo até a casa do apresentador Nelson Rubens. O jornalista ficou bem nervoso com a situação e disse que sensacionalismo não era com ele, era em outro lugar.

“Você quer ver jornalismo sério? Você continua vendo aqui o Brasil Urgente, se você quer ver sensacionalismo, aí já não é comigo”, disse.

O jornalista ainda disse que o caso já tinha sido resolvido e chamou a atenção para o jornalismo sério, dizendo que estava difícil a situação do jornalismo no Brasil.