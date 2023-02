Polícia invade bloco de Wanessa Camargo por conta de pneu careca

Trio da cantora teve que ser interrompido uma hora mais cedo e ela diz ter sido um constrangimento

Xiii gente, o bloco de Wanessa Camargo foi invadido pela polícia que alegou que os pneus do trio estavam careca. A musa ainda disse que se sentiu constrangida com tudo que passou, afinal, o seu show teve que terminar uma hora mais cedo do que o horário previsto.

“A gente infelizmente teve que encerrar o bloco antes do previsto. Aconteceu uma confusão… Vou fazer uma crítica construtiva ao nosso país, ao nosso Estado, à nossa cidade de São Paulo. A gente estava no meio do bloco, com mais três convidados para participar. Tinha mais uma hora e meia de show, mais ou menos. A polícia infelizmente veio e mandou a gente parar o trio de qualquer maneira”, contou a artista nos stories.

A musa ainda contou que os policiais disseram que o trio estava indevido. “Corremos atrás para trocar, mas não deu tempo. Esse mesmo pneu careca teve permissão de sair ontem e fazer o percurso. A gente não entendeu como e o porquê. Se tivesse sido ontem avisado que teria que tocar, a gente teria tempo hábil para fazer a troca e fazer nosso show completo”, finalizou pedindo desculpas.