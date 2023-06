Polícia Federal faz alerta internacional contra suspeito de matar Jeff Machado

A polícia emitiu um alerta contra Bruno Rodrigues, um dos principais suspeitos de matar o ator

Não é de hoje que sabemos que Bruno Rodrigues, um dos suspeitos no caso do ator Jeff Machado, está foragido da polícia. O que a gente ainda não sabia é que a Polícia Federal fez um alerta internacional. De acordo com o Splash, ainda não há relatos de que o foragido tenha saído do país, mas os policiais temem que ele use o seu passaporte europeu.

Bruno é suspeito de matar Jeff junto do garoto de programa Jeander Vinícius, que tinha mais intimidade com o ator e acabou armando uma emboscada para ele.

Em entrevista para Roberto Cabrini, Bruno negou ter tirado a vida do ator, mas segue desaparecido. Afe!