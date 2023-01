Polícia encontra sêmen em banheiro que foi cenário de agressão sexual no caso Daniel Alves

De acordo com o El Mundo, a Mossos d’Esquadra, a polícia catalã, coletou restos do material que vai ser analisado junto ao DNA do jogador

Eu disse para vocês que o buraco era muito mais baixo do que vocês achavam que era. A polícia catalã coletou uma mostra do possível sêmen de Daniel Alves no banheiro da balada onde aconteceu a agressão sexual. De acordo com o diário a polícia ainda usaria uma amostra de DNA do jogador para comparar se o material é mesmo dele. Segundo o El Mundo, os exames apresentados pela vítima, registraram poucos rastros biológicos e não seria suficiente para comprovação do abuso que ela alega que sofreu dentro do banheiro da balada. Junto da polícia ainda está a roupa que a jovem usou no dia em que sofreu a agressão. Vale lembrar que em seu depoimento ele revelou que ficou pelado na casa noturna. Eita!