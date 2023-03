Polícia do Rio abre inquérito para investigar Guimê e Sapato diante de importunação sexual

Brothers foram expulsos do Big Brother Brasil após perderem a linha na festa do líder marcada pela chegada de Dania Mendez no programa

A Polícia Civil do Rio de Janeiro já abriu um inquérito para investigar mais a fundo Cara de Sapato e Mc Guimê diante do crime de importunação sexual dentro do BBB 23. Ontem (16), Tadeu Schmidt contou a todos os participantes que os dois estavam eliminados do jogo por causa de suas atitudes na festa do líder.

O assunto na web é um só, como os brothers perderam a linha com a chegada de Dania Mendez, do BBB 23, e não deu outra. A edição está dando a maior atenção para as coisas que acontecem dentro da casa, puxando assunto muito polêmicos, como a importunação sexual.

“A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos”, diz nota da polícia.

A TV Globo ainda não se pronunciou sobre o caso, mas os dois brothers terão que lidar com o problema na justiça aqui fora.