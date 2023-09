Policia diz que motorista que atropelou Kayky Brito não estava sob efeito de álcool

Segundo a Polícia Civil, o motorista que atropelou o ator passou por um exame de alcoolemia após o acidente.

Então amores, como sabemos o ator Kayky Brito ainda está internado em estado grave no Rio de Janeiro após ser atropelado na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital carioca nesta madrugada (2). Segundo as informações da Polícia Civil do estado, o motorista não estava alcoolizado no momento do acidente. Ele foi conduzido à 16ªDP e ao IML, onde realizou o exame de alcoolemia.

”O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos”, informou a corporação em nota.