Polícia da França proíbe influenciadoras de fazer fotos seminuas em frente a Torre Eiffel

Gabriela Versiani, Vanessa Lopes e Gabily foram chamada atenção mais de uma vez pela polícia local durante sessão de fotos

O melhor do Brasil é o brasileiro e eu não tenho nem dúvidas, mas nesse caso a noção passou lá atrás e eu vi várias vezes. Aloca! Gabriela Versiani, Vanessa Lopes e Gabily estão em Paris e um vídeo das musas corre solto nas sedes do momento em que uma policial chama a atenção das musas que queriam fazer fotos seminuas em frente a Torre Eiffel.

Luane Dias, ex-Fazenda, filma o momento e diz estar comportadinha, mostrando a saia preta bem curta, até que a policial pede para que as meninas se cubram.

“Ainda bem que eu não estou com elas”, disse Luane na ocasião.

No vídeo podemos ver as três com um biquíni vermelho, tênis branco e um casacão por cima da pouquíssima roupa. E o melhor é que no vídeo ela diz que não entende o que a policial fala. Aloca!