Polícia da Espanha localiza torcedor que chamou Vini Jr. de macaco

Torcedor que proferiu insultos racistas ao jogador na partida entre Mallorca e Real Madrid foi localizado

Um dos assuntos que mais dão o que falar no mundo do futebol, infelizmente, ainda é o racismo, diversos jogadores negros sofrem o preconceito nos campos. Vini Jr. foi vítima de diversos insultos em uma partida entre Mallorca e Real Madrid no dia 05 de fevereiro. A notícia boa é que o torcedor já foi localizado pela polícia.

De acordo com o Jornal Extra, o autor do crime é um jovem de 20 anos, sócio do clube e sem antecedentes criminais. A polícia espanhola ainda sancionou um ato sancionador da Lei do Desporto com multa de 3 mil euros e proibição de entrada em qualquer estádio de futebol.

“Vinicius, macaco! É um pret* macaco”, diz o jogador nas filmagens da partida que ocorreu em fevereiro.