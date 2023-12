Polícia Civil prende 5 influenciadores no Pará em ação contra “joguinhos de aposta”

De acordo com o G1 a operação está sendo investigada há 4 meses e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta segunda (18)

A Polícia Civil prendeu 5 influenciadores digitais nesta segunda (18), em operação que investiga organização criminosa envolvida em jogos de azar na internet, conhecidos como “jogo do tigrinho”. Mandados foram cumpridos em condomínios de luxo de Belém e em uma casa de prostituição.

“Já estão 4 pessoas presas nesta operação, 3 mulheres e um homem estão dando depoimento e outras duas mulheres estão sendo trazidas que foram presas em cidade no nordeste do estado, São Francisco do Pará e Bragança. São influenciadores que fazem propaganda desse tipo de jogo, essa ação começou a ser elaborada há 4 meses”, disse.

A matéria ainda completa: “Hoje os policiais civis saíram para cumprir 12 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão. As equipes estavam em condomínios de luxo e uma casa de psostituição que era usada para lavar dinheiro da ação criminosa. Carros de luxo e máquinas de cartões foram apreendidos e a ação segue em andamento”, finalizou.