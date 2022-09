Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga outro suposto estupro cometido por José Dumont

O ator foi preso em flagrante após ser acusado de estupro de vulnerais e ser encontrado diversos vídeos e fotos que relatam pedofilia sob a sua posse.

Que horror! Aparentemente esse não foi o único caso de abuso sexual infantil envolvendo José Dumont. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga outra suposta vítima do ator. De acordo com Daniel Werneck Cotta, magistrado responsável pelo mandado de apreensão, essa outra criança, supostamente, teria a faixa etária parecida com a primeira vítima, identificada, do ator.

Em documento, Cotta ressalta observações que foram feitas pelos investigadores do caso.”Em sua representação, justifica a autoridade policial que a prisão temporária seria necessária ‘à identificação de uma outra criança de idade semelhante à de X. (nome da criança), vítima em potencial do investigado’ e que ‘É importante investigá-lo, já que diversas outras crianças já podem ter sido alvo do suspeito, (…). Importante frisar que, caso seja detido, outras crianças podem aparecer imputado ao ator fato semelhante”.

Tendo completado 40 anos de carreira, o ator estava escalado para participar da nova novela da Globoplay ‘Todas as Flores’, porém, em nota, a emissora afirmou que o ator foi retirado da trama e que não tolera nenhum ato criminoso dos contratados pela empresa. “O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela “Todas as Flores”, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”.