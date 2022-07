Mãe de Zé Felipe pede desculpas para Pabllo Vittar: “Somos passíveis de erro”

Poliana disse que sua intenção não foi ofender ninguém e ainda se posiciona como uma “fã” de Pabllo

O kikiki corre solto e nao para, eu disse para vocês que a treta de Pabllo Vittar com o Youtube diante da sua música ‘Bandida’ envolvendo também Zé Felipe teria um buraco mais embaixo. A mãe de Zé Felipe se pronunciou e ontem (03) pediu desculpas para Pabllo Vittar diante do que tinha escrito.

“To com o coração super angustiado, ontem respondi uma pergunta e faltou interpretação de texto da minha parte, acabei respondendo no impulso e as pessoas também interpretaram de uma forma, me senti péssima. Vim aqui humildemente pedir desculpas, minha intenção jamais é ofender ninguém”, disse Poliana.

A loira foi questionada sobre a treta em uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu com uma mensagem, como se o que Pabllo Vittar falasse fosse inveja do seu filho, Zezinho.

“Curto suas músicas, seu jeito de ser, estou aqui para pedir desculpas, todos nós somos passíveis de erros e estamos em constante evolução e aprendizado, quem se sentiu ofendido com minha resposta me desculpem, minha intenção não foi essa”, finalizou a musa, pedindo boas energias para o início da semana.