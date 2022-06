Eita atrás de vish! Poliana sai em defesa da nora, Virginia Fonseca, e pede: “Deixem ela viver em paz”

A sogrinha não gostou das críticas a influenciadora por fazer a festa da filha em uma segunda-feira

Uma pena Poliana só ter Zé Felipe como filho, viu? Porque uma sogra dessas… É que nesta terça-feira, (31), a internet bombou de comentários pejorativos a festa de um ano feita por Virginia Fonseca para sua primogênita, Maria Alice. Tudo porque ela pode gastar quanto quiser, mas isso incomodou os recalcados de plantão.

E Poliana, que é sempre muito discreta, saiu em defesa da nora em seus stories e rasgou o verbo repostando uma matéria que defendia Virginia! “Gente, eu não sou de expor a minha opinião, sou muito na minha. Desteto fofocas e coisas do tipo. Mas o povo tem incomodado muito com ela. Essa menina só trabalha, e é super do bem. Se for inveja, que as pessoas tem dela, se aquietem! A luz dela não ofuscará a de ninguém. Tem espaço para todo mundo brilhar! Cada um com seu talento, carisma… Ela só quer ser feliz, trabalhar e cuidar da família. Deixem ela viver em paz!”, disparou Poliana.

E eu concordo super com a esposa de Leonardo, sabe? Se a Virginia quiser fazer uma rave para a filha, que faça! Povo à toa, né?