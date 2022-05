Poliana Rocha conta sobre separação de Leonardo: “Muita dor, choro e sofrimento”

Jornalista abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e não exitou em responder sobre separação do cantor

Tem vida de muita gente que é um livro aberto, e a pessoa não deixa de responder todas as questões envolta de suas separações e dores. A ex-esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou que no meio de tanta dor ela conseguiu se conectar com ela mesma.

A jornalista foi questionada por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram sobre seu término com o cantor Leonardo: “Como conseguiu superar as traições do Léo?”. Ela não deixou o seguidor sem resposta.

“Confesso que é um processo longo e doloroso! De muita dor, choros, sofrimento… Porque afeta diretamente a sua auto estima… Mas confie na sua decisão e no que você quer para sua vida (ESCOLHA) dê tem ao tempo, busque terapia e resgate seu amor próprio! Creia que você dará a volta por cima, e que toda ferida um dia cicatriza”, escreveu a loira.

É importante ressaltar que Poliana já esteve envolvida em outros bafafás do cantor, como quando foi questionada se estava sendo traída e respondeu que se estivesse, preferia não saber.

Para quem não sabe, Poliana é a mãe de Zé Felipe e o relacionamento da jornalista com o cantor tinha mais de 25 anos, contando as idas e vindas tão famosas no relacionamento. Os dois terminaram em 2020, e alguns dizem que o motivo pode ter sido as traições do cantor.