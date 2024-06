Poliana Rocha exige segurança em condomínio após casas serem invadidas. Prejuízo chega a R$150 mil

Poliana Rocha abriu o coração e pediu por segurança no condomínio de luxo, Aldeia do Vale. A esposa de Leonardo contou que estava acontecendo uma série de invasões nas residências e chegou a compartilhar a notícia de uma página que tratava das invasões dentro do local.

“Casas são furtadas no condomínio Aldeia do Vale e moradores questionam segurança”, destaca a notícia. Poliana reforçou a necessidade de melhorias na segurança com a mensagem: “Prezamos por mais segurança em nosso condomínio”.

De acordo com o Correio Braziliense, o prejuízo já bateu a marca de mais de R$150 mil. A quadrilha esperaria os donos das residências saírem de casa para fazer a entrada no impovel, uma das vítimas foi viajar e quando retornou, encontrou sua casa revirada.