Poliana perde a mão e posta foto de caixão nos stories do Instagram

Internautas reprovam atitude e apontam exagero no vitimismo de Poliana

Já vi muitos influenciadores se dedicando ao engajamento de suas redes, mas parece que Poliana, esposa do cantor Leonardo possa ter perdido um pouco do tom ao compartilhar com seus seguidores, alguns registros do sepultamento de sua sogra, Dona Carmem.

Uma das fotos é ela debruçado no marido com a seguinte legenda: “ sumida por hoje” com um emoji de coração na cor preta, representando o luto. Já em outro stories, ela aparece ao lado do filho, Zé Felipe próximo ao caixão da falecida Dona Carmem. Os internautas ficaram horrorizados com essa atitude dela ,chefe um que até fez o seguinte comentário: “cada passo , um story diferente… Iguaizinho a nora “ se referindo a influenciadora Virgínia Foncesa.

O que vocês acharam dessa atitude? Ficaram horrorizados também? Veremos como será o desfecho dessa história.