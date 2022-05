Podendo comprar, Anitta aluga Lamborghini avaliada em R$3,5 milhões e Melody a chama de invejosa

A mini cantora, que acaba de completar 15 anos, diz que a Patroa a copiou na aquisição

Anitta é uma invejosa né? Como ela pode copiar a grande cantora Melody? Nesta quinta-feira, (19), a Poderosa alugou uma Lamborghini Urus — que só tem vinte unidades no Brasil — avaliada em R$3,5 milhões! Baratinha né? E sabe pra quê? Ir ao salão de beleza e academia.

O influenciador Matheus Mazzafera postou a novidade em seu Instagram como se ela tivesse comprado o carro milionário, mas ela fez questão de desmentir. “Amigo eu não comprei não que eu ainda não mudei de personalidade… continuo pão dura e só aluguei esse aí, porque cheguei em casa e descobri que meu carro ‘tava na revisão, mas eu queria ir pra academia e pro salão”, comentou Anitta na publicação. Humildade já — como já dizia Leão Lobo.

O problema é que Melody comprou uma Lamborghini Gallardo 2009, nesta quarta-feira, (18), para se presentear no seu aniversário — já que completou 15 anos e só vai poder usa-la daqui três anos né? — e o carro é avaliado em R$1,3 milhões. Após a noticia do carro da Patroa, a cantora postou stories a chamando de “invejosa”, acredita leitor(a)?

“Acabei de sair do show aqui e eu tava olhando aqui no meu direct que muita gente me contou que a Anitta comprou uma Lamborghini. Eu comprei ontem e ela comprou hoje, o que não pode ser uma coincidência né gente? Minha opinião sobre isso é que o dinheiro é dela e ela compra o que ela quiser. Inspiração é tudo”, disparou a cantora.

Leitor(a), francamente, a Anitta precisa copiar a funkeira? Eu acho que não hein?