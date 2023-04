Pocah visita Mc Sabrina e relata confusão mental pedindo oração

A amiga da cantora foi dada como desaparecida e a família chegou a ser acusada de cárcere privado por fãs e amigos que notaram o sumiço da artista das redes

Depois de gerar um rebuliço na web sobre o paradeiro do sumiço de Mc Sabrina, Pocah decidiu fazer uma visita a sua amiga para saber detalhes da história e sobre o estado de saúde da amiga. A família da artista permitiu que ela fosse até a casa da cantora e a recebesse. Pocah conta que a mente de Sabrina está confusa e que precisa de muita oração.

“Atualizações sobre a MC Sabrina: como disse aqui essa semana, a família dela aceitou nos receber na casa dela. Marquei e hoje consegui ir visitar. Chegando lá, Sabrina me recebeu com um abraço gostoso. Ela está tendo uma certa dificuldade para reconhecer as pessoas, mas com calma vai lembrando. A mente dela anda bem confusa, mas fiquei feliz dela mesma abrir que quer um profissional de saúde para acompanhar ela”, começou Pocah em seus stories do Instagram.

Ela ainda conta que a musa ficará bem. “Ela precisa de muita oração, um bom tratamento e tenho certeza que ficará bem! Ah, e ela continua com espírito da zoeira e debochadíssima (risos). Mostrei para ela que cantei a música dela no TVZ e ela me solta: ‘Você cantou minha música no programa, então vou ter que receber por isso, né?’ Ri muito (risos)”, contou.

“Às vezes, ela dava uma estranhada, depois ficava de boa. Ela segurou minha mão, deitou a cabecinha em mim, fiz massagem nas mãozinhas dela. Ela falou que gostou! Agradeço à família que permitiu a nossa visita (…). Estarei daqui orando, lutando e ajudando em tudo que eu puder. Deus está no controle!!!”, finalizou.