Pocah sofre acidente de carro após motorista dormir no volante

Cantora postou o momento de desespero nos seus stories

Jesus amado, que susto! Pocah passou pelo maior apuro neste final de semana depois de sofrer um acidente de carro após o motorista dormir no volante. A musa usou os seus stories para compartilhar com os seguidores o momento que ocorreu na madrugada. Mesmo depois do susto, ela passa bem.

“Simplesmente o motorista do lado dormiu no volante e quase jogou a gente longe! Livramento de Deus logo cedo!”, disse ela.

A cantora ainda disse que sua equipe estava junto no carro e ninguém se feriu no acidente em questão. Ainda bem que todos ficaram bem!