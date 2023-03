Pocah pergunta se Pabllo Vittar já fez sexo oral em Diplo

Depois que o Dj disse já ter recebido sexo oral de um homem e não se considerar gay por isso, Pabllo Vittar não fugiu da pergunta da apresentadora

Deu o que falar na web! Pocah não fugiu da pergunta que todos os fãs mais queria, saber de Pabllo Vitrar, se foi ela a autora do sexo oral em Diplo. A apresentadora do programa no Multishow foi direto ao ponto deixando a cantora constrangida com a pergunta íntima.

Gente a Pabllo é muito sonsa né? Isso é tão escorpiano cara kakakakakak



Não 🙂



MONAAAA KAKAKAKAKA pic.twitter.com/mum5aCRAbd — ruan (@eunegas) March 18, 2023

“Já ficou com algum astro internacional? Nenhum famoso internacional?”, questiona Pocah, no comando da apresentação do programa.

Pabllo responde que nunca pegou um famoso e ela ainda ressalta a pergunta de forma mais direta: “Você nunca mamou o Diplo? Era ou não era?”. Pabllo ri e diz que não está sabendo de nada.