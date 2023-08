Plateia do Altas Horas debocha de Virgínia

As meninas que sentavam atrás de Patrícia Poeta não esconderam a cara de deboche para a empresária que falava das live

Virgínia Fonseca deu o que falar ao acompanhar o seu marido, Zé Felipe, no Altas Horas. O que minhas fofoqueiras repararam é que a plateia que estava atrás de Patrícia Poeta não deixou de debochar das lives da empresária, que comentou sobre os números e as horas que ficava online para bater as vendas.

🚨VEJA: Garotas que estavam na plateia do #AltasHoras chamaram a atenção ao fazer caras e bocas quando Virgínia estava falando. https://t.co/3ZAy6uONKE — CHOQUEI (@choquei) August 27, 2023

O assunto foi muito comentado na web e não deixou de gerar polêmica, principalmente pela relevância comparado ao que Gil do Vigor, que também estava no programa, falou, diante do seu canal no Youtube, para ensinar pessoas e alunos que têm o foco no Enem.