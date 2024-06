“Plástica”, revela sertanejo Bruno sobre o que agravou problema nos olhos de Marrone

Gente, o cantor Bruno, dupla de Marrone, deu detalhes sobre os problemas de saúde de seu companheiro nesta sexta-feira (21). Lembrando que na última semana, o artista fez uma cirurgia oftalmológica de emergência devido a um glaucoma avançado.

Numa entrevista ao Portal Leo Dias, Bruno comentou sobre o que teria piorado o problema de visão de seu irmão. Segundo ele, o quadro de Marrone foi complicado pelas cirurgias plásticas que ele fez no ano passado.

“Já faz um tempinho que ele vem falando pra mim (do glaucoma). Depois da cirurgia (plástica) que ele começou a fazer exames. Aquelas plásticas que ele fez agravaram mais o problema. Deu probleminha no olho dele, né? O olho dele caiu. Eu não sou médico, não dá nem pra falar, explicar muito, mas acredito que sim”, contou Bruno.

Marrone fez inúmeros procedimentos no rosto, como Lifting Facial, Blefaroplastia, Otoplastia, Rinosseptoplastia, Lipoaspiração de papada e preenchimento labial. Depois de passar pelo novo procedimento, ele deve levar cerca de 15 dias para se recuperar totalmente.

Uma notícia chocante que o Marrone recebeu foi de que perdeu parte da visão. Segundo os médicos, o artista perdeu parte da visão periférica em decorrência do glaucoma.

De acordo com o site G1, os médicos oftalmologistas Francisco Eduardo Lima e José Beniz Neto, que cuidam do cantor, disseram que o glaucoma levou o artista a perder uma parte da visão periférica ao longo dos anos. Mas isso não vai impedir que ele continue com sua vida normal.