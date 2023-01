“Planta é só no vaso ou na Amazônia”, diz Bruno, integrante do grupo Pipoca do BBB23

O rapaz tem uma coleção de copos e acessórios de todas as festas que vai.

Bruno Nogueira é atendente de farmácia, tem 32 anos e vem de São José da Laje (AL). O rapaz se espelhou em Lady Gaga para construir sua personalidade. O alagoano é fã de roupas coloridas e passa dias coberto de glitter. Já acorda naquele clima com música alta e dançando dentro de casa. Será que os colegas de confinamentos vão gostar disso?

O funcionário público é conhecido pelos amigos de festas como Bruno Gaga e declara seu amor pela cantora. “Eu me vi nela. Ela diz que nós nascemos assim, que temos de ser autênticos e ter personalidade. Antes, eu era ofuscado e reprimido. Eu sentia que tinha um negócio dentro de mim, mas não conseguia me soltar. E aflorou com ela”

Quem vê as redes sociais de Bruno acredita que ele rico, mas ele afirma que recebe um salário-mínimo e parcela suas viagens e festas pelo Brasil. Falando em dinheiro, ele está de olho no prêmio, pois o seu objetivo mudar o rumo da sua vida e melhorar as condições financeiras da família.