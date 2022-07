Caso Daniella Perez começou a ser resolvido com a placa de dois carros

Hugo da Silveira encontrou dos carros parados na região escura do Recreio dos Bandeirantes

Minhas noveleiras de plantão não podem perder um episódio se quer do documentário sobre o assassinato de Danilela Perez. A produção da HBO está de tirar o fôlego e ‘Pacto Brutal’ arranca lágrimas até dos mais sensíveis. O caso aconteceu em 1992 e mostra que tudo começou a se desenrolar quando Hugo da Silveira anotou a placa de dois carros suspeitos em uma região isolada do Rio de Janeiro.

A filha de Hugo conta que morava no condomínio ‘Rio Mar’ e que naquela noite o avô das crianças iria assistir o filme ‘Karatê Kid’ com os netos, no caminho Silveira viu os dois carros parados naquela região e chamou importante anotar as placas dos carros, sem nem saber o que estava acontecendo.

Vale lembrar que aquela região nos anos 90 era pouco habitada e que tempos antes um assalto tinha acontecido próximo ao condomínio. A polícia então, avisou que qualquer movimento suspeito deveria ser informado, mas mal sabia que as placas dos carro teria peça chave na solução do caso de Daniella.

Glória Perez, mãe de Daniella, conta que com o sumiço da filha a primeira coisa que veio em sua cabeça foi sequestro, sabendo que naquela época era muito comum acontecer para pedir resgate às famílias, mas tempos depois descobriu que a filha tinha sido assassinada.