Pizane e Giovanna do BBB24 trocaram beijos no São João da Thay

Eles bem que tentaram nos despistar, meus amores, mas veio aí o flagra que estávamos esperando.

Depois de desmentirem o possível affair entre eles, os ex-BBB Giovanna Lima e Lucas Pizane beijaram muito na van de transporte do São João da Thay, em São Luís, no Maranhão. O registro foi feito pelo jornalista Lucas Pasin na madrugada deste domingo (9), quando eles estavam sendo levados de volta para o hotel.

Desde do primeiro dia do São João da Thay, ja rolavam rumores de que Pizane e Giovanna estariam de romance no evento, mas eles fizeram de tudo para despistar já que o ex-BBB ficou recentemente solteiro.

Pizane entrou comprometido no confinamento do “BBB 24”. Ele namorava Beatriz Esquivel desde outubro de 2023, mas a relação chegou oficialmente ao fim em maio. Nas redes sociais, a influenciadora disparou algumas indiretas para o baiano.