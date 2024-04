Pivô do fim do relacionamento de Belo e Gracyanne, engravida aluna e se nega a assumir a paternidade

Após o personal Gilson de Oliveira ser acusado de ser o pivô do fim do relacionamento do cantor Belo e da influenciadora Gracyanne Barbosa, a minha amiga e jornalista Fábia Oliveira afirmou que o mesmo havia engravidado uma outra aluna, a estudante de Biomedicina Marcella Bernardo, porém, ele não quis assumir a paternidade da criança.

“Eu entrei na academia no final de 2021, conheci o Gilson, ele era meu personal, e depois de um tempo a gente se envolveu. Acidentalmente, eu engravidei dele e aí eu procurei ele pra a gente resolver a situação e ele não quis saber: falou para eu me virar, que ele não ia fazer nada e que ele era apenas um personal, um estagiário”, revelou Marcella.

Continuando, a estudante revela que, em uma ato de desespero, acabou realizando um aborto e que revelando que apenas após um ano do ocorrido, Gilson conversou com ela sobre o ocorrido:

“Eu fiquei três meses sofrendo muito, tentando entrar em contato, mas ele abandonou e eu tive que me virar sozinha. Tive que fazer um aborto, forçada, porque ele falava em mensagens que não ia assumir a criança e eu fiquei desesperada… Depois de um ano [fevereiro deste ano], ele me mandou mensagens falando que foi manipulado”, continuou a jovem.

Fábia teve acesso às supostas mensagens que foram enviadas por Gilson para Marcella, onde ele afirma que foi manipulado a não assumir a paternidade da criança que ela estava esperando.

“Marcella, espero que não me leve a mal por estar te enviando essa mensagem… A verdade é que precisava pedir desculpas por toda aquela confusão. Mesmo que não entenda, nunca foi intenção minha te fazer mal algum. Só me faltava a coragem de falar. Hoje, mais em paz, consegui… Desculpas por tudo”, iniciou o personal, que concluiu: “Sem nenhuma isenção de culpa, sei que fui manipulado! Um alívio poder falar isso para você… Mesmo que não aceite”, declarou Gilson.