Pitty lota o Espaço Unimed durante shows de turnê em São Paulo

AI QUE TUDOOOO! O Espaço Unimed ficou pequeno para o público que compareceu ao encerramento da turnê ACNXX, da cantora e compositora Pitty, sexta e domingo.

“Estamos aqui na reta final desse ciclo, comemorando o último show dessa turnê. Tudo que a gente trocou esse ano inteiro, todos esses 20 anos ressignificados e recolocados nessa comemoração. Eu só tenho a agradecer a todos e todas vocês que estão aqui, muita gente desde o começo dessa caminhada que continua junto até hoje e muita gente também chegando no rolê. Respeito pelos que estão, pelos que vieram e pelos que virão também”” – disse Pitty no início do show.

Ao todo foram 16 mil pessoas que assistiram aos dois últimos shows em celebração aos 20 anos de “Admirável Chip Novo” e cantaram todas as músicas do setlist, tanto o repertório completo deste álbum, que incluí “Máscara”, “Equalize” e muitos outros, como sucessos de outros projetos como “Me Adora”, “Memórias” e “Sete Vidas”.Foi uma despedida linda de uma turnê inesquecível que será sempre lembrada na história da música brasileira, assim como o álbum “Admirável Chip Novo”, o primeiro lançado por Pitty, em 2003.