Pitel e Rodriguinho cozinham juntos e relembram BBB 24: “Melhor dupla”

Giovanna Pitel e Rodriguinho encantaram a web ao aparecerem de novo juntos e dessa vez cozinhando. Os musos relembraram a parceria que nasceu dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Em seu perfil oficial do Instagram, Rodriguinho publicou um vídeo fazendo macarrão na companhia de Pitel. No registro, a dupla apareceu brincando enquanto se aventuravam na cozinha e divertiram seus seguidores com suas brincadeiras e cutucões.

“Relembramos nosso tempo de BBB e nos aventuramos na cozinha, assistam até o final, e deixem a reação de vocês! Quero ver hein bora”, escreveu o cantor na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas celebraram essa união e riram com o vídeo super engraçado da dupla. “A melhor dupla do BBB”, declarou um fã. “Amizade linda de viver”, disse outro. “Saudades de ver vocês juntos”, confessou mais um.