“Pisar na bandeira do Brasil é muito menos grava que pisar no Brasil real” diz Joel Pinheiro após protesto de Bebel Gilberto￼

Pra mim isso é uma fala de respeito pela nação Brasileira, vocês já estudaram a história da bandeira brasileira? O filósofo Joel Pinheiro pontuou atitude de Bebel Gilberto após a cantora pisar na bandeira do Brasil durante um show nos Estados Unidos. O também economista e Youtuber com mais de 37 mil seguidores em uma rede sociais, levantou quatro pontos sobre a ação da filha do compositor João Gilberto e o vídeo viralizou nas redes sociais.

“Primeiro, protesto equivocado, ofende um símbolo de um país inteiro, só porque ela é contra um governo específico. A bandeira é muito maior que qualquer governo por mais que ele tente capturar a bandeira.” Declarou Joel.

Outro ponto dito pelo economista foi sobre uma parte do vídeo que não foi divulgado, onde a cantora pede desculpas e percebe o erro que cometeu. Ele também comenta que a atitude dela não deveria ser crime, após algumas notícias que ela será punida pelo que fez e ele ainda completa “liberdade de expressão”.

E o quarto ponto ele faz dá uma alfinetada em algumas pessoas que se dizem patriotas “Pisar na bandeira do Brasil é muito menos grava que pisar no Brasil real. Tem muito patriota que enche a boca para louvar os símbolos do país, mas o Brasil de verdade esse eles fazem muito mal e pisam em cima”. Assista: