Piqué levava amante para casa de Shakira enquanto ela viajava

Page Six publicou que a suposta traição acontecia enquanto a cantora viajava com os filhos do casal

Queima cabaré! O Page Six não teve medo de ser grandão e jogar as verdades no ventilador para quem quiser saber de tudo. Acontece que Gerard Piqué levava a sua amante para dentro da casa que ele morava com Shakira enquanto a cantora viajava com os filhos. Isso mesmo que vocês leram, em uma das lives do jogador de futebol, ex-marido de Shakira, é possível ver o momento em que Clara Chia aparece. A live é datada de agosto de 2021, ou seja, o rolê é mais antigo do que a gente pensa. Informações ainda disseram que a cantora estaria cacheadíssima com toda essa história.