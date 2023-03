Piqué desmente boatos de romance gay com Ibrahimovic: “Venham você e a sua irmã e mostrarei que não sou gay”

Jogador deu a cara a tapa e desmentiu os boatos contando que se fosse para acontecer algo, tudo aconteceria escondido da mídia

O que? Essa me deixou confusa. Depois de dar o que falar com o término do seu casamento com Shakira, Piqué se envolveu em mais uma polêmica, mas dessa vez cortou o mal pela raiz. O jogador desmentiu os boatos de que esteja vivendo um romance gay com Zlatan Ibrahimovic. Em entrevista ao After Kings, programa na Twitch, ele contou detalhes do caso.

“Nesta foto, estamos (Piqué e Ibrahimovic) no estacionamento do clube (Barcelona). Estamos perto do meu carro, e toda a imprensa na porta. Eu poderia beijar o Zlatan, mas não no estacionamento do clube. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, a foto está totalmente tirada de contexto”, explicou.

O jogador ainda contou de um episódio que ocorreu com Ibrahimovic. “No dia seguinte, ele saiu no portão do clube, cheio de paparazzi esperando por ele, e vem uma [repórter] do típico programa de fofoca. Ele abaixa o vidro do carro e diz: ‘Venham você e a sua irmã para a minha casa agora e mostrarei que não sou gay’”, contou.